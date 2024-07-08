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Штурм занятой ВСУ квартиры российским десантником попал на видео

Российский десантник штурмовал занятую солдатами ВСУ квартиру в Часове Яре

Десантник Вооруженных сил России решился штурмовать занятую солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) квартиру в полуразрушенном доме в Часове Яре через балкон. Видео с работой российского бойца опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах продемонстрировано, как десантник аккуратно ступает по бетонным перекрытиям, пытаясь дойти до окна квартиры, где расположились украинские военнослужащие. Приблизившись достаточно, российский боец произвел несколько выстрелов внутрь помещения.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что артиллеристы из Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в течение нескольких часов поддерживали огнем штурмовые группы, атаковавшие село Раздоловка в Донецкой народной республике.

6 июля комплекс противовоздушной обороны десантников группировки войск «Днепр» сбил украинский дрон «Лелека-100».

Ранее сообщалось, что российские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ.

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