Сотрудники ФСБ помешали украинской разведке угнать российский бомбардировщик

Сотрудники ФСБ помешали украинской разведке организовать угон дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3 на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным российских спецслужб, для осуществления плана украинская разведка собиралась завербовать военного летчика ВС РФ за денежное вознаграждение и гражданство Италии. Также в ФСБ установили причастность спецслужб стран НАТО к подготовке этой акции.

Помешала угону бомбардировщика оперативная игра (мероприятия, вводящие противника в заблуждение) сотрудников ФСБ. Более того, российские военные смогли нанести удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Озерное», заключили в ведомстве.

До этого специалисты по работе с вооружением исследовали кассетный суббоеприпас ракет ATACMS производства США, который используют ВСУ, и выявили высоту, при которой они не срабатывают. Эксперт рассказал, что всего в ATACMS содержатся порядка 275 кассетных суббоеприпасов М74. Каждый из них похож на зеленый шар и напоминает мяч для тенниса, но с выступами по одной оси окружности.

Ранее угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачев получил паспорт РФ.