На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Данные об этом появились на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, сирены заработали во всех регионах почти одновременно — в 7:19 (совпадает с мск).

В ночь на 8 июля в украинском городе Николаеве произошел взрыв. Однако подробностей местные СМИ не раскрыли.

Накануне сообщалось, что электрическая подстанция в городе Никополе в Днепропетровской области получила повреждения в результате взрывов. Представители украинского министерства энергетики добавили, что после ЧП объекты водоканала и бытовые потребители остались без света.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области зафиксировали повреждение электроподстанции.