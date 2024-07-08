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На Украине сообщили о подготовке более 40 тыс. военных за границей

Умеров: более 40 тыс. солдат ВСУ прошли обучение по программе Interflex

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Alina Smutko/Reuters

Более 40 тыс. украинских военных прошли обучение по программе подготовки миссии Interflex. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили, передает ТАСС.

Operation Interflex — это программа подготовки военнослужащих ВСУ по стандартам Вооруженных сил Соединенного Королевства. Программа организована Лондоном совместно со странами-участниками Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Ее обучение финансируется Британией.

Британский министр обороны в свою очередь сообщил, что новое правительство Великобритании продолжит поддержку Украины.

«Мы будем наращивать помощь Украине, будем ускорять поставки оборудования, которое мы уже пообещали. И я могу пообещать дальнейшие поставки, которые дойдут до Украины», — сказал он.

В августе прошлого года Вооруженные силы Украины сообщали, что Великобритания в рамках Interflex обучила 20 тыс. украинских военных.

Ранее сообщалось, что Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для солдат ВСУ.

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