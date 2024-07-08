На Дальнем Востоке построят центр реабилитации для бойцов СВО

Приморские власти предлагают создать во Владивостоке единый реабилитационный центр для участников СВО из регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Сейчас на базе «Госпиталя ветеранов войн» и других медицинских учреждений ведется такая работа, но Кожемяко считает необходимость расширить ее. Он сообщил, что предлагается построить во Владивостоке центр на 450 мест для реабилитации и восстановления ветеранов со всего ДФО.

19 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр для участников СВО в Коломне, который правительство региона предоставило предприятию по производству средств реабилитации «Протэкс-Центр».

В реабилитационном центре могут принимать около 500 участников СВО ежегодно. Пациенты получают различные виды помощи, включая лечебную физкультуру, тренажеры, а также психологическую и юридическую поддержку.

«Протэкс-Центр» создан в 1992 году. Он сотрудничает с госпиталями Минобороны России, Центром реабилитации «Ясенки» и государственным фондом «Защитники Отечества».

Ранее карьерный проект «Единой России» помог найти работу трем тысячам участников СВО.