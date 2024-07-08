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На Дальнем Востоке построят центр реабилитации для бойцов СВО

Кожемяко: во Владивостоке могут построить центр реабилитации для ветеранов СВО

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Виталий Аньков/РАИ «Новости»

Приморские власти предлагают создать во Владивостоке единый реабилитационный центр для участников СВО из регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Сейчас на базе «Госпиталя ветеранов войн» и других медицинских учреждений ведется такая работа, но Кожемяко считает необходимость расширить ее. Он сообщил, что предлагается построить во Владивостоке центр на 450 мест для реабилитации и восстановления ветеранов со всего ДФО.

19 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр для участников СВО в Коломне, который правительство региона предоставило предприятию по производству средств реабилитации «Протэкс-Центр».

В реабилитационном центре могут принимать около 500 участников СВО ежегодно. Пациенты получают различные виды помощи, включая лечебную физкультуру, тренажеры, а также психологическую и юридическую поддержку.

«Протэкс-Центр» создан в 1992 году. Он сотрудничает с госпиталями Минобороны России, Центром реабилитации «Ясенки» и государственным фондом «Защитники Отечества».

Ранее карьерный проект «Единой России» помог найти работу трем тысячам участников СВО.

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