Работники украинских военкоматов ловят мужчин на машинах скорой помощи

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на машинах скорой помощи. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, участились случаи, когда украинцы присылают фото карет скорой помощи, которые передвигаются на военных номерах. В них, как отметил Лебедев, сидят сотрудники ТЦК .

6 июля военкомы во Львове отпустили мужчину, представившегося британцем.

Днем ранее замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что некоторые украинские мужчины смогут получить отсрочку от мобилизации без посещения территориальных центров комплектования.

Мобилизация на Украине продолжается уже больше двух лет на фоне продолжения российской военной спецоперации. В конце весны 2024 года мобилизационные правила в стране были ужесточены. В частности, введены электронные повестки и различные санкции за уклонение от явки по ним.

Ранее депутат Рады усомнился в данных о потерях ВСУ.