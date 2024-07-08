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США завершили вывод военных с базы в столице Нигера

AFP: США завершили вывод военных с базы в столице Нигера Ниамее

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Американские власти завершили вывод военных с базы в столице Нигера Ниамее. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101 <…> завершен», — уточнили в сообщении.

Кроме того, до середины сентября Пентагон должен вывести своих солдат из города Агадес на севере Нигера. В публикации отметили, что Нигер покинули уже 766 американских военных.

В мае глава МИД Танзании Джануари Макамба сообщил, что западные государства во главе с США стремятся вернуть свое влияние в странах Африки. По мнению дипломата, бывшие колониальные державы «выгоняют» Францию из Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

6 июля стало известно, что президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации Сахельского альянса. По данным издания ActuNiger, в столице Нигера Ниамее состоялся саммит коллегии глав государств Альянса государств Сахеля (AES). Такой формат сотрудничества был создан 16 сентября прошлого года по итогам подписания документа тремя президентами переходных властей Нигера, Буркина-Фасо и Мали «Хартии Липтако-Гурма».

Ранее американский военный сравнил действия ВСУ с поведением нацистов.

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