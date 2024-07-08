Российские артиллеристы-десантники несколько часов поддерживали огнем штурм Раздоловки

Артиллеристы из Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в течение нескольких часов поддерживали огнем штурмовые группы, атаковавшие село Раздоловка в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, разведчики передали артиллеристам координаты обнаруженного противника и его склада с боеприпасами, после чего расчет противотанковой пушки «Рапира» открыл прицельный огонь. Противник попытался уничтожить расчет и орудие при помощи FPV-дронов ВСУ. Артиллеристы получили ранения, но, несмотря на это, не отошли с позиций и продолжили вести огонь, поддерживая действия штурмовых подразделений.

Бой продолжался несколько часов, в результате совместной работы артиллеристов и штурмовых групп тульские десантники взяли населенный пункт Раздоловка под полный контроль.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 106-ю дивизию ВДВ с взятием Раздоловки.

Ранее сообщалось, что российские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ.