Корветы ВМФ России вышли в Тихий океан для выполнения задач в АТР

Корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом со ссылкой на пресс-службу ТОФ сообщает ТАСС.

При выходе из порта моряки отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению атаки беспилотного летательного аппарата условного противника. Накануне в заливе Петра Великого на палубу одного из корветов приземлился поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

«Резкий» и «Громкий» проведут в АТР учения, в том числе направленные на поиск и уничтожение подводных лодок условного противника. Кроме того, будут отработаны совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море.

До этого сообщалось, что российский корвет «Совершенный» проведет с отрядом боевых кораблей Военно-морских сил Китая в Корейском проливе совместное морское патрулирование.

Ранее атомные подводные лодки Северного флота запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море.