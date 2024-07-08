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Польша подняла самолеты из-за России

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Польша, совместно со своими союзниками, подняла в воздух самолеты из-за замеченной активности дальней авиации Российской Федерации, как утверждает Варшава. Об этом оперкомандование написало в социальной сети Х.

«Обратите внимание, что в юго-восточной части страны возможно увеличение шума из-за начала полетов польских и союзных воздушных судов в нашем воздушном пространстве. Сегодня ночью мы наблюдаем увеличенную активность дальней авиации РФ», — сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальных сетях.

Эта мера была применена ВС Польши также 22 июня. После этого армия Польши заявила об «очень напряженной ночи». Также польские силы ПВО ночью находились в напряженном состоянии из-за обстрелов территории Украины.

Министерство обороны Российской Федерации регулярно сообщает, что полеты российских военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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