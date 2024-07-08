США нанесли удар по хуситам в Йемене

ВС США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив два беспилотника хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

«За прошедшие 24 часа силы СЕНТКОМ уничтожили два БПЛА на подконтрольной хуситам территории Йемена», — сказано в сообщении.

30 июня сообщалось, что рядом с берегами Йемена в Красном море произошел инцидент, который британский флот охарактеризовал как «подозрительное сближение».

27 июня хуситы заявили об атаке на Хайфу совместно с исламским сопротивлением Ирака.

До этого у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море подвергся атаке торговый корабль.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее американский беспилотник опасно сблизился с российским самолетом в Сирии.