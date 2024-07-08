В зоне спецоперации на Украине был ликвидирован бразильский наемник с позывным Sierra. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на «сафари на русских», в том числе для контента. Обратно уехал в цинке», — заявил военкор.

6 июля газета New York Times писала, что зверства некоторых иностранных наемников по отношению к российским солдатам внесли раскол в возглавляемое американцами подразделение, принимающее участие в боевых действиях на стороне Киева.

До этого на позициях ВСУ был найден блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными солдатами.

26 июня Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Ранее финский наемник раскритиковал уровень подготовки украинских военных.