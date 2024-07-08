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В Запорожской области частично восстановили электроснабжение

Балицкий: восстановлено электроснабжение Бердянска и Мелитопольского округа

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Depositphotos

В Запорожской области частично восстановили электроснабжение, которое было нарушено 7 июля в результате аварийной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас идет работа над устранением аварийной ситуации. На данный момент специалисты восстановили электроснабжение города Бердянска и близлежащих населенных пунктов. Частично восстановлено электроснабжение Мелитопольского городского округа.

5 июля сообщалось, что в Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии.

В этот же день украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения Запорожской АЭС. Отмечалось, что оно осуществлялось в полном режиме.

3 июля Балицкий сообщил о тяжелой ситуации в Энергодаре. По его словам, город остался в значительной мере без электричества после удара украинской армии по подстанции «Радуга» Запорожской атомной электростанции.

Ранее на Украине рассказали, когда может упасть энергосистема страны.

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