Силы ПВО сбили над Воронежской областью несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны над территорией Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. Представители оперативных служб находятся на местах падения обломков дронов и оценивают обстановку.

Губернатор отметил, что, исходя из текущей оценки возможных угроз, режим опасности атаки беспилотников не вводился.

До этого более 80 человек эвакуировали в Подгоренском районе Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов.

7 июля губернатор Воронежской области сообщил, что в Подгоренском районе из-за попадания беспилотника начался пожар на складе с боеприпасами. Людей из трех населенных пунктов разместили в пункты временного размещения.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.