Стало известно о последствиях атаки украинских дронов по селам в Курской области

В трех населенных пунктах Курской области нарушено электроснабжение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, всего за день украинские военные попытались атаковать беспилотниками восемь населенных пунктов региона. Так, дроны-камикадзе были замечены вблизи сел Самарка, Сергеевка, поселков Теткино, Медвежье, деревни Елизаветовки Глушковского района, деревни Милаевки Беловского района, села Искра Хомутовского района, села Николаево-Дарьино Суджанского района.

В поселке Медвежье беспилотник повредил линию электропередачи, из-за чего в селе Сергеевка, деревне Елизоветовке и поселке Политотдельский частично пропало электроснабжение.

Также Смирнов рассказал, что в течение дня ВСУ несколько раз обстреливали хутор Олешня Суджанского района, поселок Коренево Кореневского района, деревню Елизаветовка, поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района. В итоге в поселке Коренево в одном домовладении крыша, окна и газовое оборудование получили повреждения.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе.