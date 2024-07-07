Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о последствиях атаки украинских дронов по селам в Курской области

Смирнов: в трех селах Курской области нарушено энергоснабжение после атак БПЛА

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

В трех населенных пунктах Курской области нарушено электроснабжение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, всего за день украинские военные попытались атаковать беспилотниками восемь населенных пунктов региона. Так, дроны-камикадзе были замечены вблизи сел Самарка, Сергеевка, поселков Теткино, Медвежье, деревни Елизаветовки Глушковского района, деревни Милаевки Беловского района, села Искра Хомутовского района, села Николаево-Дарьино Суджанского района.

В поселке Медвежье беспилотник повредил линию электропередачи, из-за чего в селе Сергеевка, деревне Елизоветовке и поселке Политотдельский частично пропало электроснабжение.

Также Смирнов рассказал, что в течение дня ВСУ несколько раз обстреливали хутор Олешня Суджанского района, поселок Коренево Кореневского района, деревню Елизаветовка, поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района. В итоге в поселке Коренево в одном домовладении крыша, окна и газовое оборудование получили повреждения.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами