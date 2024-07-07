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Великобритания собралась поставить Украине дополнительную партию боеприпасов и орудий

Новый глава МО Великобритании Хили объявил о поставке Украине ракет Brimstone

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UAWeapons/Twitter

Великобритания поставит Украине около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы. Об этом заявил новый министр обороны страны Джон Хили во время визита в Одессу, пишет ТАСС.

По его словам, дополнительный пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) включает 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер и запчасти для уже поставленных AS-90.

До этого новый глава министерства иностранных дел Великобритании в кабмине премьер-министра страны Кира Стармера Дэвид Лэмми заявил на пресс-конференции с главой польского МИД Радославом Сикорским о непоколебимой поддержке Украины и стремлении ее укреплять.

Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО, помимо Украины, претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил Столтенберга за слова о том, что Украина станет союзником альянса в ближайшие 10 лет.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.

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