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В ДНР перечислили преимущества от освобождения поселка Чигари под Горловкой

ТАСС: после взятия поселка Чигари ударов ВСУ по Горловке станет меньше

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Станислав Красильников/РИА Новости

Установление российского контроля над поселком Чигари под Горловкой снизит количество обстрелов города со стороны украинской армии и расширит плацдарм Вооруженных сил РФ на этом участке фронта, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

Помимо тактической важности взятие поселка восстанавливает историческую справедливость. Собеседники агентства напомнили, что Чигари был одним из тех населенных пунктов, которые Вооруженные силы Украины захватили во время «ползущего наступления», когда действовали Минские договоренности. Украинские военные тогда занимались захватом поселков в серой зоне, прикрываясь гуманитарными миссиями. Однако тогда противник не сумел продвинуться дальше Чигарей.

«Дачный поселок открывал украинским войскам путь к ключевым высотам у Горловки, откуда в случае захода ВСУ могли бы полностью простреливать город», — отметили в силовых структурах ДНР.

7 июля Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Центр» освободили Чигари, улучшив тактическое положение.

Ранее в ДНР с позиций ВСУ дезертировала целая рота украинских военных.

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