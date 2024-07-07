Беспилотники ВСУ атаковали Шебекино и два поселка рядом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников три населенных пункта Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в районе города Шебекино FPV-дрон взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения зафиксировали у легкового автомобиля и комбайна.

В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе поврежден один автомобиль. В поселке Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения — повреждены жилой дом и надворные постройки.

Информация о последствиях уточняется, однако никто из людей предварительно не пострадал, отметил Гладков.

Ранним утром 7 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. В Минобороны отметили, что украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Ранее два украинских БПЛА нанесли удары по нескольким автомобилям на трассе Борисовка — Байцуры в Белгородской области.