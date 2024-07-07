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Армия Израиля нанесла удар по позиции ХАМАС в одной из палестинских школ

ВВС Израиля атаковали оружейный цех ХАМАС на территории школы в Газе

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Amir Cohen/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали оружейный цех и оперативный штаб палестинского движения ХАМАС, которые находились в школе в Газе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в момент удара в школьном здании укрывались террористы, а гражданских поблизости не было. Перед атакой израильские военные наблюдали за территорией с воздуха, чтобы удостовериться в отсутствии гражданского населения и не допустить жертв среди мирных жителей.

В ЦАХАЛ отметили, что бойцы ХАМАС используют социальную инфраструктуру в «качестве живого щита для террористических атак против Израиля», нарушая тем самым международное право.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху назвал срок окончания войны Израиля и ХАМАС.

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