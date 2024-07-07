Над Мелитополем сбили украинские ракеты

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты Вооруженных сил Украины над Мелитополем. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в местах взрывов в городе поднимаются столбы дыма. Обломки ракет упали на северных окраинах Мелитополя — в районе аэропорта и в пригороде. В местах падения начался пожар, добавил Рогов.

До этого сообщалось, что звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополе Запорожской области.

Накануне Южный окружной военный суд вынес приговор украинцу Ярославу Жуку за взрыв возле здания военно-гражданской администрации в Мелитополе в 2022 году. Он приговорен к 14 годам.

Отмечается, что Жук осужден по части первой статьи 361 (акт международного терроризма), части первой статьи 30 части первой статьи 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

По данным суда, в 2022 году Жук при помощи самодельных устройств устроил взрыв в Мелитополе.

Ранее в Мелитополе произошел взрыв.