Звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что звуки нескольких взрывов прозвучали в городе приблизительно в 15:00 мск. Корреспондент агентства добавил, что на улицах не слышны сирены автомобилей экстренных служб.

До этого Южный окружной военный суд вынес приговор украинцу Ярославу Жуку за взрыв возле здания военно-гражданской администрации в Мелитополе в 2022 году. Он приговорен к 14 годам.

Отмечается, что Жук осужден по части первой статьи 361 (акт международного терроризма), части первой статьи 30 части первой статьи 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

По данным суда, в 2022 году Жук при помощи самодельных устройств устроил взрыв в Мелитополе.

До этого член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что правоохранители региона задержали Ярослава Жука, который являлся исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.

Ранее в Мелитополе произошел взрыв.