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Япония и Камбоджа помогут Украине в разминировании

Япония и Камбоджа договорились помочь Украине в разминировании территорий

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Ivan Antypenko/Reuters

Япония и Камбоджа создали проект с целью помочь в разминировании другим странам, в том числе Украине. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на МИД Японии.

«Камбоджа, которая неуклонно продвигалась вперед в деле обезвреживания мин в своей стране, теперь является лидером в борьбе с минами во всем мире», — отметила глава МИД Японии, добавив, что страна сотрудничает с Камбоджей в этом направлении.

По ее словам, уже на следующей неделе в рамках проекта подпишут документы о передаче Украине большой саперной машины, а в августе украинские саперы пройдут в Камбодже курс обучения по ее использованию.

В сентябре 2023 года Украина обратилась к Камбодже за поддержкой и обучением офицеров разминированию. На тот момент у ВСУ уже было оборудование для разминирования боеприпасов, которое армии предоставила Япония. Однако у украинских военных не было опыта использования миноискателей и других машин.

Ранее ФСБ нашла украинский тайник с минами и гранатами под Мариуполем.

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