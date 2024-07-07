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Разведчики ВС РФ без стрельбы взяли в плен две смены бойцов ВСУ

Российские разведчики без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области

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Thomas Peter/Reuters

Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных и заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в глубине обороны в Харьковской области. Об этом сообщил командир танкового соединения с позывным «Рубин», пишет ТАСС.

По словам военного, «задача была сложная»: нужно было зайти на 2,5 километра вглубь обороны противника, а потом перехитрить его.

Как рассказал «Рубин», в определенный момент уже должен был начаться бой, но российские военные зашли в лесопосадки и дом и забрали четверых вместе с их радиостанцией.

«Разыграли противника, на следующий день пришла смена, забрали в плен и смену», — рассказал он.

7 июля в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за минувшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

В этот же день военный корреспондент Александр Коц показал, как разведчики Самарского объединения подожгли американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, которой пользовались бойцы ВСУ.

Ранее украинского разведчика-пулеметчика ликвидировали в зоне СВО.

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