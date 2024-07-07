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Россия ответит на обстрелы своих регионов из западного оружия

Лавров: РФ будет реагировать на обстрелы своих регионов западным оружием

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МИД РФ/РИА Новости

Россия будет реагировать на обстрелы западным оружием своих регионов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Что касается нашей реакции, то президент (России Владимир Путин. — прим «Газета.Ru.») сказал, что мы будем реагировать и я убежден, что в обозримом будущем, вы об этом узнаете», — заявил глава МИД РФ.

Лавров, отвечая на вопрос про обстрелы российских регионов американскими вооружениями, которые поставляются Украине, отметил, что США и НАТО «делают вид, что не ведут войны с Россией».

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что все эти заявления являются «плохой миной при плохой игре» и на Западе, по словам Лаврова, это прекрасно понимают.

Недавно председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли в Запорожской области к «англосаксонской стратегии», стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру.

До этого украинские военные выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ обстреливают город Токмак в Запорожской области из тяжелых видов вооружения.

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