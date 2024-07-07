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Авиатехника ВСУ снова попала под удар ВС РФ на одном из украинских аэродромов

Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки Patriot на аэродроме Украины

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Janis Laizans/Reuters

Вооруженные силы РФ атаковали авиационную технику на одном из аэродромов Украины, точное местоположение которого не указывается, в результате чего были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ВС РФ уничтожили помимо ЗРК Patriot шведский радар обнаружения воздушных целей Giraffe и авиационную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме базирования.

7 июля замглавы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая раскритиковала руководство Воздушных сил (ВС) ВСУ за провалы в обороне страны и призвала военачальников уйти в отставку. Депутат обвинила генералов ВС в том, что они «утилизируют» самолеты и системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины — Безуглая прокомментировала удары армии России по аэродрому в Миргороде. Ее возмутило то, что в Полтавской области спокойно летали российские беспилотники и наводили ракеты на цели, «как в тире или в компьютерной игре». По ее словам, также были потеряны две установки Patriot, потому что их не перемещали и не маскировали.

Ранее экс-представитель ВС Украины назвал удар по аэродрому в Миргороде болезненным.

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