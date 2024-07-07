Российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР), улучшив тактическое положение. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

5 июля оборонное ведомство информировало, что за неделю Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили три населенных пункта в ДНР: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Днем ранее силовые структуры ДНР сообщили, что более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское).

3 июля российские военные полностью освободили район «Новый» населенного пункта Часов Яр в ДНР.

30 июня подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Спорное в ДНР, тем самым улучшив положение по переднему краю.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.