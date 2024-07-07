Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари

Минобороны РФ: армия России взяла под контроль населенный пункт Чигари в ДНР

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР), улучшив тактическое положение. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

5 июля оборонное ведомство информировало, что за неделю Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили три населенных пункта в ДНР: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Днем ранее силовые структуры ДНР сообщили, что более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское).

3 июля российские военные полностью освободили район «Новый» населенного пункта Часов Яр в ДНР.

30 июня подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Спорное в ДНР, тем самым улучшив положение по переднему краю.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами