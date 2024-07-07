Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали об отраженных атаках ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ: российские бойцы отразили пять атак ВСУ в Харьковской области

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что в сражениях приняли участие бойцы группировки войск «Север». Им удалось сдержать натиск формирований 92-й штурмовой и 71-й егерской бригад украинских войск, а также центра сил специальных операций «Восток».

Кроме того, за данный промежуток времени военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ. Места их дислокации находились в районах харьковских населенных пунктов Старицы, Гарбузовка, Белый Колодезь, Нескучное, Тихое и Волчанск.

«Поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны», — уточняется в публикации.

Утром 7 июля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны уничтожили две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию (РЛС) «Жираф» в Одесской области. Боевую задачу выполнил расчет комплекса «Искандер».

Ранее солдаты группировки войск «Север» применили на Украине новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами