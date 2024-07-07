В Минобороны РФ рассказали об отраженных атаках ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что в сражениях приняли участие бойцы группировки войск «Север». Им удалось сдержать натиск формирований 92-й штурмовой и 71-й егерской бригад украинских войск, а также центра сил специальных операций «Восток».

Кроме того, за данный промежуток времени военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ. Места их дислокации находились в районах харьковских населенных пунктов Старицы, Гарбузовка, Белый Колодезь, Нескучное, Тихое и Волчанск.

«Поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны», — уточняется в публикации.

Утром 7 июля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны уничтожили две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию (РЛС) «Жираф» в Одесской области. Боевую задачу выполнил расчет комплекса «Искандер».

Ранее солдаты группировки войск «Север» применили на Украине новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис».