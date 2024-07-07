Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине отреагировали на удар ВС РФ по аэродрому в Миргороде

Экс-представитель ВС Украины назвал удар по аэродрому в Миргороде болезненным

Удар Вооруженных сил РФ по аэродрому Миргород в Полтавской области был болезненным. Такое мнение выразил бывший представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — написал он.

По его словам, ВС РФ используют новую тактику применения оперативно-тактических беспилотников, которой ВСУ трудно противостоять.

5 июля немецкое издание ZDF написало, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, когда разместило свои самолеты Су-27 близко к линии фронта и не обеспечило их защитой. Автор статьи предположил, что после этой атаки Украине «придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда».

2 июля российские расчеты комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде, в результате чего были уничтожены пять и повреждены два Су-27 украинской армии.

Ранее в Раде призвали руководство ВС уйти в отставку после инцидента в Миргороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами