Удар Вооруженных сил РФ по аэродрому Миргород в Полтавской области был болезненным. Такое мнение выразил бывший представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — написал он.

По его словам, ВС РФ используют новую тактику применения оперативно-тактических беспилотников, которой ВСУ трудно противостоять.

5 июля немецкое издание ZDF написало, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, когда разместило свои самолеты Су-27 близко к линии фронта и не обеспечило их защитой. Автор статьи предположил, что после этой атаки Украине «придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда».

2 июля российские расчеты комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде, в результате чего были уничтожены пять и повреждены два Су-27 украинской армии.

Ранее в Раде призвали руководство ВС уйти в отставку после инцидента в Миргороде.