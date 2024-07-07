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Греческий фрегат сбил два дрона, защищая торговое судно в Аденском заливе

Греческий фрегат Psara уничтожил два БПЛА при защите судна в Аденском заливе

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Греческий фрегат Psara, который принимает участие в европейской операции Aspides в Красном море, сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) во время обороны торгового судна в Аденском заливе. Об этом сообщил телеканал ERT-news со ссылкой на источники в Генеральном штабе национальной обороны Греции.

«Впервые в Аденском заливе «заговорили» орудия фрегата Psara», — говорится в публикации.

По данным телеканала, инцидент произошел около 3:00 по местному времени, сигнал тревоги звучал в течение часа. Один беспилотник был поражен 5-дюймовой пушкой, второй — новой противодронной системой, установленной на фрегате перед его выходом из Саламина.

Согласно собранной телеканалом информации, торговое судно представляло интересы Кипра и плавало под флагом Панамы, он направлялся на восток в сторону Аденского залива и Омана.

В опасной зоне были активированы все системы, обнаружены в общей сложности четыре дрона и применены правила ведения боевых действий, регулирующие европейскую операцию.

В июне сообщалось, что греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море. В результате нападения судно получило повреждение средней степени.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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