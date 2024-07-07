Появились кадры с похорон в ЛНР 20 солдат, погибших на СВО

Появились кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат, которые погибли в ходе выполнения боевых задач на специальной военной операции на Украине (СВО) под Луганском. Фотографии опубликовало издание URA.RU.

Всего с почестями на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» захоронили останки 20 военнослужащих Вооруженных сил России. В настоящее время их личности пока не удалось установить.

«Мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в неравных боях. Первых таких неравных боях в 2022 году, в 2023 году. Их имена пока неизвестны», — сказала на церемонии захоронения уполномоченный по правам человека Луганской народной республики Анна Сорока.

Сорока добавила, что останки военнослужащих были найдены в разных районах в зоне проведения спецоперации. У всех погибших военнослужащих был собран материал ДНК для того, чтобы установить их личность и нанести имена на надгробную плиту.

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