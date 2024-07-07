В Одесской области российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Кадры с уничтожением показало Минобороны в своем Telegram-канале.

«Ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot», — подписали публикацию.

В оборонном ведомстве добавили, что также российские бойцы поразили радиолокационную станцию «Жираф» Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Южное Одесской области.

Незадолго до этого Вооруженные силы России нанесли массированный удар «Геранями» по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожив место дислокации украинской армии. Атакой были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами. Кроме того, был поражен склад с боекомплектами.

В свою очередь российский многоцелевой истребитель Су-30СМ ликвидировал дрон Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.

Ранее системам Patriot предрекли на Украине печальную судьбу.