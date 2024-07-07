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США нарастили закупки беспилотников у Евросоюза

РИА Новости: США в мае нарастили импорт беспилотников из Евросоюза в пять раз

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88 Air Base Wing Public Affairs

Вашингтон в мае нарастил импорт беспилотников из Европейского союза (ЕС) до максимальных с сентября $1,2 млн, а по сравнению с маем 2023 года — в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы США.

Покупки США дронов у Евросоюза в мае 2024 года увеличились почти в три раза к апрелю, до более чем $1,2 млн. Это стало максимальным объемом поставок за месяц с сентября 2023 года, когда беспилотников было импортировано почти на $2 млн.

При этом по сравнению с маем 2023 года импорт вырос более чем в пять раз, с $240 тыс. Всего по итогам пяти месяцев этого года в США прибыло беспилотных летательных аппаратов из ЕС на $2,7 млн против $2,3 млн годом ранее.

Отмечается, что до июня 2022 года США не покупали дроны у Евросоюза.

19 июня сообщалось, что американские военные планируют «сокрушить» Китай при помощи роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. Пентагон представил программу Replicator, представляющую собой инициативу по развертыванию тысяч автономных систем в виде самопилотируемых кораблей, самолетов-роботов и роев беспилотников-камикадзе.

В феврале сообщалось, что Великобритания и США работают над поставкой Украине «тысяч» беспилотников с внедренными системами искусственного интеллекта, который якобы позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одновременно атаковать российские цели».

Ранее Путин заявил, в России появятся новые центры по развитию беспилотников.

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