Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу в Харьковской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по заводу в Харьковской области

close
100%
Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удары по заводу в Харьковской области, уничтожив место дислокации украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.

«В населенном пункте Старый Мерчик Харьковской области около часа ночи 7 июля был нанесен массированный удар «Геранями» по Юльевскому заводу», — сообщил он.

Лебедев добавил, что три «Герани» ударили по территории завода. Затем еще шесть попали по прилегающей территории.

По словам координатора подполья, ударом были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами. Кроме того, был поражен склад с боекомплектами, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось Вооруженными силами Украины как место дислокации.

Лебедев отметил, что на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды. Два из них были снабжены турельной установкой с пулеметами.

Незадолго до этого расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Кроме того, российские бойцы поразили радиолокационную станцию (РЛС) «Жираф» в Одесской области.

Ранее в Британии предупредили Украину о приближающейся катастрофе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами