Вооруженные силы России нанесли удары по заводу в Харьковской области, уничтожив место дислокации украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.

«В населенном пункте Старый Мерчик Харьковской области около часа ночи 7 июля был нанесен массированный удар «Геранями» по Юльевскому заводу», — сообщил он.

Лебедев добавил, что три «Герани» ударили по территории завода. Затем еще шесть попали по прилегающей территории.

По словам координатора подполья, ударом были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами. Кроме того, был поражен склад с боекомплектами, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось Вооруженными силами Украины как место дислокации.

Лебедев отметил, что на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды. Два из них были снабжены турельной установкой с пулеметами.

Незадолго до этого расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Кроме того, российские бойцы поразили радиолокационную станцию (РЛС) «Жираф» в Одесской области.

Ранее в Британии предупредили Украину о приближающейся катастрофе.