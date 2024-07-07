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Российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении двух установок ЗРК Patriot под Одессой

Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию (РЛС) «Жираф» в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанесен удар по позиции батареи ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф», — заявили в ведомстве.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

7 июля бывший советник Пентагона Теодор Постол заявил, что российской армии по силам уничтожить новые западные системы ПВО Patriot. Постол предположил, что ВС РФ получили «много информации» и опыта борьбы с Patriot. По словам экс-советника Пентагона, выявить позиции этих комплексов можно с помощью беспилотников, и после обнаружения западное оружие сразу станет целью.

3 июля сообщалось, что бюджетный комитет бундестага одобрил заказ четырех новых ЗРК Patriot и ракет для них. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову выяснить конкретные даты поставок США Украине этих систем.

Ранее на Украине признали неэффективность ЗРК Patriot против российских авиабомб.

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