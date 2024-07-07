Российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ

Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию (РЛС) «Жираф» в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанесен удар по позиции батареи ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф», — заявили в ведомстве.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

7 июля бывший советник Пентагона Теодор Постол заявил, что российской армии по силам уничтожить новые западные системы ПВО Patriot. Постол предположил, что ВС РФ получили «много информации» и опыта борьбы с Patriot. По словам экс-советника Пентагона, выявить позиции этих комплексов можно с помощью беспилотников, и после обнаружения западное оружие сразу станет целью.

3 июля сообщалось, что бюджетный комитет бундестага одобрил заказ четырех новых ЗРК Patriot и ракет для них. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову выяснить конкретные даты поставок США Украине этих систем.

Ранее на Украине признали неэффективность ЗРК Patriot против российских авиабомб.