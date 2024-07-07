Бойцы ВС РФ забрали трофейную систему РЭБ с подбитой в зоне спецоперации Bradley

Российские солдаты при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подбили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, после чего добрались до техники и забрали с нее трофейную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал командир штурмовой группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа с позывным «Кучер», передает РИА Новости.

По информации агентства, на поле боя отличились военнослужащие упомянутой бригады. Они принимают участие в боевых действиях на Украине в составе группировки войск «Юг».

«Не так давно при ведении активных наступательных действий наш расчет (БПЛА — «Газета.Ru») подбил Bradley. <...> Когда появилась возможность, мы осмотрели данный аппарат <...> и «затрофеили» такой нужный для нас РЭБ», — вспомнил «Кучер».

Как он сказал, бойцы Вооруженных сил РФ сняли оборудование прямо с башни БМП. При этом внутри машины военные обнаружили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никого из них спасти не удалось.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце командир штурмовой группы уточнил, что Bradley подбили в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российский солдат по ошибке заехал в тыл ВСУ и вернулся на свою позицию с трофеем.