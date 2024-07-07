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В Белгородской области предотвратили атаку украинского беспилотника

Минобороны РФ: ночью в Белгородской области сбили один беспилотник ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать регион в ночь на 7 июля. Для этого они использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в военном ведомстве.

Вечером 6 июля в небе над Белгородской областью сбили сразу семь украинских дронов самолетного типа. Системы противовоздушной обороны работали в период с 21:15 до 23:20 мск.

До этого беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта на территории Белгородской области. Целями стали село Безымено, хутор Мухин и город Шебекино. В первом из-за действий украинских бойцов были полностью разрушены шесть частных домов, во втором повреждения получила местная линия газоснабжения, а в третьем оказался поврежден фасад нежилого здания.

Ранее два украинских БПЛА нанесли удары по нескольким автомобилям на трассе Борисовка — Байцуры в Белгородской области.

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