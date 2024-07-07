Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России изучили боевую часть ракеты Storm Shadow

РИА: специалисты из России изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow

close
100%
Lewis Joly/AP

Кумулятивная боевая часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые поставляются Украине, была изучена российскими специалистами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на инженера, специалиста по работе с вооружением.

«Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв», — сказал инженер.

По его словам, российские специалисты понимают глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие используются датчики цели и возможную глубину пробития.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого эксперты по работе с вооружением из РФ исследовали кассетный суббоеприпас ракет ATACMS производства США и выявили высоту, при которой они не срабатывают.

По словам одного из занимавшихся исследованием специалистов, всего в ATACMS содержатся порядка 275 кассетных суббоеприпасов М74. Каждый из них похож на зеленый шар и напоминает мяч для тенниса, но с выступами по одной оси окружности.

Ранее в Минобороны России раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами