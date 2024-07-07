В России изучили боевую часть ракеты Storm Shadow

Кумулятивная боевая часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые поставляются Украине, была изучена российскими специалистами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на инженера, специалиста по работе с вооружением.

«Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв», — сказал инженер.

По его словам, российские специалисты понимают глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие используются датчики цели и возможную глубину пробития.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого эксперты по работе с вооружением из РФ исследовали кассетный суббоеприпас ракет ATACMS производства США и выявили высоту, при которой они не срабатывают.

По словам одного из занимавшихся исследованием специалистов, всего в ATACMS содержатся порядка 275 кассетных суббоеприпасов М74. Каждый из них похож на зеленый шар и напоминает мяч для тенниса, но с выступами по одной оси окружности.

Ранее в Минобороны России раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow.