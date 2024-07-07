Горловка попала под один из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ

В ночь на воскресенье, 7 июля, Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу Наталью.

«Прилетело очень много», — рассказала она.

По словам женщины, снаряды летели сериями, один за одним. Местная жительница назвала обстрел «одним из самых сильных» и массированных. По ее словам, такой мощной атаки не было уже давно. Наталья уточнила, что пряталась вместе с соседями в подвале около восьми часов.

«Мы там постелили, и лежали детки», — добавила женщина.

В публикации уточнили, что обстрелу подверглось по меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов, а также автомобили.

Накануне стало известно, что число пострадавших при обстреле ДНР достигло 20 человек. ВСУ нанесли 42 атаки по населенным пунктам республики. Всего было выпущено 165 снарядов.

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