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Горловка попала под один из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ

Город Горловка в ДНР подвергся одному из самых массированных обстрелов ВСУ

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В ночь на воскресенье, 7 июля, Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу Наталью.

«Прилетело очень много», — рассказала она.

По словам женщины, снаряды летели сериями, один за одним. Местная жительница назвала обстрел «одним из самых сильных» и массированных. По ее словам, такой мощной атаки не было уже давно. Наталья уточнила, что пряталась вместе с соседями в подвале около восьми часов.

«Мы там постелили, и лежали детки», — добавила женщина.

В публикации уточнили, что обстрелу подверглось по меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов, а также автомобили.

Накануне стало известно, что число пострадавших при обстреле ДНР достигло 20 человек. ВСУ нанесли 42 атаки по населенным пунктам республики. Всего было выпущено 165 снарядов.

Ранее тракторист получил ранение в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ.

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