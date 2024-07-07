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На Западе потеряли веру в победу ВСУ

Французский политолог Бонифас заявил, что никто уже не верит в победу ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Никто больше не верит в победу украинской армии на поле боя и способность ВСУ вернуть утраченные территории. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас телеканалу TV5 Monde.

По его словам, для российского президента Владимира Путина ситуация «несколько проясняется».

«Он еще не победил, но он набирает обороты. <…> Никто не верит, что Украина вернет территории, потерянные ею с 2022 года», — отметил политический аналитик.

По мнению эксперта, Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене, если на выборах в США в этом году победит Дональд Трамп, а во Франции придут к власти правые во главе с лидером партии «Национальное объединение» Жорданом Барделлой. Бонифас выразил надежду, что правое правительство остановит военную и финансовую поддержку Киеву.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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