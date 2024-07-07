Группа солдат ВСУ переплыла Днепр и сдалась в плен

Четверо украинских военнослужащих, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр и сдались в плен. Об этом пишет РИА Новости.

«Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения», — сообщил источник.

3 июля РИА Новости заявляло, что украинский солдат сдался в плен войскам РФ после того, как его ранил сослуживец. По словам военного, как передает агентство, во время штурма позиций ВСУ он выбежал отражать наступление, и в это время один из сослуживцев открыл огонь. Военный получил ранение в ногу, но ему удалось спастись.

28 июня российское военное ведомство сообщало, что 56 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ за неделю боев.

При этом, согласно данным МО РФ, всего за неделю ВСУ потеряли около 14 тыс. человек — в число потерь включаются как безвозвратные потери, так и раненые.

Ранее пленный рассказал о том, как в ВСУ заставляют переходить на контрактную службу.