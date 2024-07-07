Новым системам Patriot предрекли на Украине печальную судьбу

Российской армии по силам уничтожить новые западные системы ПВО Patriot. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Если эти системы Patriot попадут на Украину, то русские успешно выследят их и уничтожат», — отметил он.

Постол предположил, что ВС РФ получили «много информации» и опыта борьбы с Patriot. По словам экс-советника Пентагона, выявить позиции этих комплексов можно с помощью беспилотников, и после обнаружения западное оружие сразу станут целью.

5 июля стало известно, что третий Patriot от Германии прибыл на Украину.

До этого сообщалось, что бюджетный комитет бундестага одобрил заказ четырех новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет для них. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову выяснить конкретные даты поставок США Украине этих систем.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).