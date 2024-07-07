Ракета ВСУ попала в жилой дом в Донецке

Украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Пострадал частный жилой дом на улице Волочаевской Петровского района Донецка. Снаряд пробил кровлю и взорвался на кухне. В этот момент никого не было дома, поэтому обошлось без пострадавших.

6 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике за сутки были ранены 13 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск. Среди пострадавших пятеро находились в Донецке, еще один — в деревне Владимировка Волновахского района. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Позже сообщалось, что число пострадавших достигло 20 человек.

30 мая ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из систем залпового огня Himars. В результате атаки был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Ранее ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка.