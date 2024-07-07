Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

4 июля сообщалось, что в порту города Черноморска Одесской области произошел взрыв.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.