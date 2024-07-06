Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над российским регионом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 21:15 по 23:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что противник атаковал дронами самолетного типа.

До этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.