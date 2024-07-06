Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

По его информации, сотрудники ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел. В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Еще двоих сотрудников отправили на амбулаторное лечение.

Незадолго до этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число раненных при обстрелах Горловки возросло до девяти.

6 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике за сутки были ранены 13 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск. Среди пострадавших пятеро находились в Донецке, еще один — в деревне Владимировка Волновахского района. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

При обстрелах были повреждены три домостроения в Александровке и три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки.

Ранее в Донецке при обстреле ВСУ сгорел супермаркет.