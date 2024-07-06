Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке при атаке ВСУ

В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

По его информации, сотрудники ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел. В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Еще двоих сотрудников отправили на амбулаторное лечение.

Незадолго до этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число раненных при обстрелах Горловки возросло до девяти.

6 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике за сутки были ранены 13 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск. Среди пострадавших пятеро находились в Донецке, еще один — в деревне Владимировка Волновахского района. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

При обстрелах были повреждены три домостроения в Александровке и три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки.

Ранее в Донецке при обстреле ВСУ сгорел супермаркет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами