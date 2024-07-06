Число пострадавших при обстреле ДНР достигло 20 человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. При тушении пожара произошел повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое сотрудников», — рассказал он.

Кроме того, пострадали еще четыре жилых домовладения в Александровке, Никитовском районе Горловки.

Он также добавил, что ВСУ нанесли 42 атаки по населенным пунктам республики. Выпущено 165 боеприпасов.

6 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике за сутки были ранены 13 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск. Среди пострадавших пятеро находились в Донецке, еще один — в деревне Владимировка Волновахского района. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

30 мая ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из систем залпового огня Himars. В результате атаки был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Ранее тракторист получил ранение в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ.