Число раненных при обстрелах Горловки возросло до девяти. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр этого города Иван Приходько.

Перед этим сообщалось о семи раненых в Горловке.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы ВСУ за сутки ранили 13 мирных жителей ДНР. Среди пострадавших пятеро находились в Донецке, еще один — в деревне Владимировка Волновахского района. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

При обстрелах были повреждены три домостроения в Александровке и три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее четыре поселка под Горловкой оказались частично обесточены из-за атаки ВСУ.