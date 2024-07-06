В ДНР за сутки были ранены 13 мирных жителей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших пятеро находились в Донецке, семь — в Горловке, еще один — в деревне Владимировка Волновахского района. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

При обстрелах были повреждены три домостроения в Александровке и три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки.

До этого ВСУ трижды ударили по Волновахе американскими РСЗО HIMARS.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Минобороны РФ сообщило о трех освобожденных населенных пунктах в ДНР.