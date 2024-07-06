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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Власти Украины заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области

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Телеграм-канал «dnepr_operativ»

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что промышленное предприятие повреждено в регионе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также были повреждены пять частных домов, а также трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

До этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что объект инфраструктуры, расположенный в Днепропетровской области Украины, получил повреждения в результате взрыва.

По его словам, поврежденное сооружение находится в Никопольском районе. За день российские войска нанесли по соответствующей территории более 15 ударов, подчеркнул представитель властей.

Утром 2 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия. Он отметил, что в регионе произошли несколько взрывов. Из-за этого урон получило не только предприятие, но и одна из местных линий электропередачи (ЛЭП).

Сразу в нескольких регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим ввели в Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее министерство обороны РФ сообщило об ударе по военному аэродрому на территории Украины.

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