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Во Франции заявили о скорой победе Путина на Украине

Политолог Бонифас: Путин уже побеждает в конфликте на Украине

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин одерживает победу на Украине, и ни одна страна не верит в успех Киева на поле боя. С таким заявлением выступил французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité.

«Для Путина ситуация немного проясняется. <…> Он уже укрепляет свои позиции на поле боя, и я уже давно говорю, что никто не верит в военную победу Украины, никто в действительности не верит, что она способна вернуть территории, потерянные с 2022 года, военным путем», — сказал эксперт.

Он предположил, что Россию ждут успехи и на международной арене в том случае, если в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, а в Европе к власти придут представители правых партий. Бонифас также отметил, что победа главы правой фракции «Национальное объединение» Жордана Барделла во Франции изменит политику Парижа по отношению к конфликту на Украине.

Формальная поддержка Киева продолжится, но на деле Пятая республика сократит не только финансирование, но и военные поставки Киеву, полагает политолог.

До этого сообщалось, что мечтой Владимира Зеленского был уход из политики после достижения военной победы в конфликте с Россией.

Ранее опрос показал, что европейцы скептически относятся к «победе Украины»

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