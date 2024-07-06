Президент России Владимир Путин одерживает победу на Украине, и ни одна страна не верит в успех Киева на поле боя. С таким заявлением выступил французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité.

«Для Путина ситуация немного проясняется. <…> Он уже укрепляет свои позиции на поле боя, и я уже давно говорю, что никто не верит в военную победу Украины, никто в действительности не верит, что она способна вернуть территории, потерянные с 2022 года, военным путем», — сказал эксперт.

Он предположил, что Россию ждут успехи и на международной арене в том случае, если в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, а в Европе к власти придут представители правых партий. Бонифас также отметил, что победа главы правой фракции «Национальное объединение» Жордана Барделла во Франции изменит политику Парижа по отношению к конфликту на Украине.

Формальная поддержка Киева продолжится, но на деле Пятая республика сократит не только финансирование, но и военные поставки Киеву, полагает политолог.

До этого сообщалось, что мечтой Владимира Зеленского был уход из политики после достижения военной победы в конфликте с Россией.

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